НовостиПроисшествия13 мая 2026 10:56

Житель Тюменской области зарезал гостя бывшей сожительницы из-за ревности

Серафима Краснова
Фото: Следственный комитет России по Тюменской области.

Страшная трагедия произошла 5 апреля 2026 года в селе Солобоево Исетского района. Житель Тюменской области нанёс ножевые ранения мужчине, который находился в доме его бывшей сожительницы.

По версии следствия, обвиняемый пришёл к дому женщины, с которой у него есть совместный ребёнок. В доме находился новый знакомый хозяйки. Мужчины вместе распивали спиртные напитки, однако в ходе застолья между ними вспыхнул словесный конфликт.

- В результате обвиняемый схватил нож и нанёс потерпевшему не менее трёх ударов, от которых тот скончался на месте. Фигуранту предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СК России.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.