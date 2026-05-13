В Новгородской области поисковики отряда «Долг» при проведении работ у деревни Печище обнаружили солдатский медальон красноармейца Леонида Кичкова. Об этом сообщает областной Поисковый центр им. Артура Ольховского.

В капсуле медальона находились три бумажных вкладыша. Специалисты лаборатории смогли прочитать надписи и установить личность бойца: Леонид Иванович Кичков, место рождения — город Тюмень, предположительно 1916 или 1923 года рождения. Он воевал в составе 130-й стрелковой дивизии и, по данным сервиса «Память народа», пропал без вести в апреле 1942 года.

Всех, кто располагает сведениями о семье Леонида Кичкова, просят обращаться в Тюменский областной поисковый центр по телефону +7-3452-29-02-55 или на электронную почту poiskoviki72@yandex.ru, а также к координатору Юлии Ожеговой по номеру +7-919-517-09-12.