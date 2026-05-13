Фото: ТИУ.

Студенты института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета Карина Крестьянникова и Анна Дюкова стали победительницами конкурса на разработку архитектурной концепции площади 400-летия Тюмени.

Их проект «Неорусский стиль» занял первое место. Как сообщает официальный сайт вуза, на конкурс было подано 15 заявок. Авторы трёх лучших проектов получили дипломы и денежные призы: 80 тысяч рублей за первое место, 60 тысяч — за второе и 40 тысяч — за третье. В образной основе проекта-победителя лежат мотивы ярмарочной культуры, деревянного зодчества и народного орнамента.

Концепция предусматривает различные сценарии городской жизни, включая зоны для детского и семейного отдыха, ресторан, фонтан и места для ярмарок. Второе место занял проект «Площадь четырёх эпох», а третье — концепция Матвея Уткина, объединившая классицизм, русское деревянное зодчество и каменное зодчество XVIII–XIX веков. Проекты-победители не являются обязательными к исполнению.

Финальное решение по реконструкции площади будет принято Центром стратегического развития «Сибирь».