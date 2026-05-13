Две девушки в Тюменской области обокрали магазин, но избежали наказания

В Ишиме суд прекратил дело против девушек, укравших из магазина продукты.

Две молодые девушки обокрали продуктовый магазин, но избежали наказания. Ишимский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Анжелики К. и Валерии Ш., обвиняемых в краже в группе лиц.

По версии следствия, 28 декабря 2025 года девушки похитили из магазина разные товары, включая подарочные наборы, шоколад, печенье и плед. Общая сумма ущерба составила 4 226 рублей. На кассе самообслуживания они оплатили только часть товаров на 202 рубля, а остальные вынесли из магазина без оплаты.

- В суде представитель потерпевшего заявила ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Подсудимые полностью признали вину, раскаялись, принесли извинения и добровольно возместили ущерб в полном объёме. Потерпевшая сторона подтвердила отсутствие претензий, - указано в материалах суда.

Суд прекратил уголовное дело и освободил девушек от уголовной ответственности.