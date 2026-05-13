В среду утром, 13 мая, около 5 часов, в селе Ембаево под Тюменью произошёл пожар. По улице Манежная загорелась хозяйственная постройка. На место происшествия были оперативно направлены 16 сотрудников и 6 единиц техники областного главка МЧС России.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 150 квадратных метров. По предварительной информации спасателей, в результате происшествия пострадавших нет. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Напомним, ночью с 7 на 8 мая 2026 года в Ишиме загорелся мясокомбинат. По предварительным данным, огонь охватил несколько цехов: колбасный, убойный, а также помещения с холодильным оборудованием.