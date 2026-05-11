Тюменский инфекционист заявила о преувеличенной опасности хантавируса

Хантавирус переносят мыши Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Все мировые СМИ мусолят тему вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Тогда погибли три человека. Тут же стала распространяться информация о новой пандемии не менее страшной, чем был COVID-19.

Врач-инфекционист из Тюмени Светлана Звонцова назвала эти слухи преувеличенными и вирус не несет смертельной опасности россиянам, так как он хорошо изучен. Хантавирус уже давно называют «соседом» по дачному участку. Штамм Andes virus, который выявили на судне, хоть и способен передаваться от человека к человеку, но требует для этого слишком специфических условий.

Для заражения необходим тесный и длительный контакт: одна постель и одна посуда. Поэтому вирус распространяется в замкнутом пространстве, но не становится суперзаразным.

- Инцидент на лайнере - это ограниченная вспышка, а не начало новой масштабной эпидемии, тем более что большинство видов хантавируса в обычных условиях вообще не передаются между людьми, – уверяет Светлана Звонцова.

В России хантавирус проявляется в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Переносят вирус обычные лесные мыши и полевки. Подхватить болезнь можно во время сезонных работ в загородных старых домах и сараях, где скапливается пыль с частицами жизнедеятельности грызунов.

Врач рекомендует навсегда забыть о вениках и пылесосах в таких местах, лучше всего предварительно смочить поверхности водой или дезраствором, чтобы пыль с вирусом не поднялась в воздух.

Инкубационный период длится около восьми недель и поначалу симптомы напоминают сильную простуду. Если после пребывания в лесу или проведения дачной уборки резко поднялась температура, возникли боли в мышцах и голове, медлить с обращением за медицинской помощью нельзя, напоминает tmn.aif.ru.