Почему в Тюмени одна из улиц названа в честь Прокопия Артамонова

Улица Прокопия Артамонова совсем небольшая. Она расположена в Восточном районе Тюмени в микрорайоне Тюменский-2. Люди, живя на ней, не все знают, в честь кого она получила свое название. В 2007 году по просьбе Викуловского землячества городская комиссия по топонимике присвоила одной из новых тюменских улиц имя Прокопия Семеновича Артамонова. Рассказываем, чем был знаменит этот человек.

Прокопий Семенович Артамонов - Герой Социалистического Труда и фронтовик. Он родился в 1912 году в селе Чуртан Викуловского района. В июле 1941-го был призван в Красную армию. Младший сержант Артамонов отличился при форсировании реки Досты в ночь на 21 сентября 1944 года. Когда роту прижали к земле вражеским огнем, он остался у станкового пулемета и уничтожил пулеметный расчет и 24 немецких солдата, прикрывая товарищей. В 1945 году Прокопий Артамнов вернулся на родину и возглавил бригаду колхоза им. Фрунзе. За выдающиеся достижения в сельском хозяйстве он был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». Сегодня его образ навечно запечатлен на мемориале «Дорога Памяти» и в главном храме Вооруженных Сил России в Подмосковье.

Историю героя-земляка подняли в свое время пенсионеры - участники нового проекта регионального отделения Союза пенсионеров России. Они освоили журналистику, чтобы рассказать о своих родных и земляках, приближавших Победу. Вместе с наставниками они создали цикл материалов «Край родной: история, события, люди». Проект реализуется Ресурсным центром поддержки университетов старшего поколения Тюменской области на грант президента РФ, пишет «Тюменская область сегодня».