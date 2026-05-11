На трассе Тюмень-Омск в ДТП с фурой и школьном автобусе погиб 1 и пострадали 7 детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Страшная трагедия произошла днем 10 мая на трассе Тюмень – Омск в Омской области. В дорожно-транспортном происшествии с участием большегруза и школьного автобуса погиб один ребенок и еще семь пострадали.

По данным Госавтоинспекции Омской области, в 16:30 на 519 км трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе. Водитель школьного автобуса «Газель», в салоне которого находились 8 детей, выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с большегрузным автомобилем DAF.

В результате ДТП один ребенок погиб, семь детей получили травмы. Также пострадали водитель автобуса и один взрослый сопровождающий детей. Все пострадавшие были доставлены в больницу.