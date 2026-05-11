В Тюменской области открыты более 2000 вакансий по 163 рабочим специальностям

Требуются 43 дорожных рабочих на сумасшедшие от 31 157 до 55 000 рублей

В Тюменской области работодатели на нищенскую зарплату ищут более 2000 специалистов рабочих специальностей. Почти всем за тяжелый труд предлагается минимальный размер оплаты труда.

Так, организации ищут 795 подсобных рабочих на зарплату от 31 157 до 40 640 рублей. Нужны 706 рабочих по благоустройству. Им готовы платить максимум 31 157 рублей. Требуются 405 разнорабочих на зарплату от 35 тысяч до 40 тысяч рублей. Еще нужны 115 рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий на все те же смешные от 31 157 до 41 960 рублей. Вакантны 98 мест для кухонных рабочих. Им заплатят от 31 157 до 55 000 рублей.

Также требуются 43 дорожных рабочих на сумасшедшие от 31 157 до 55 000 рублей, 36 рабочих по уходу за животными, им работодатели готовы отстегнуть от 27 093 до 54 200 рублей, 21 рабочий зеленого хозяйства на зарплату от 31 157 до 60 000 рублей и 10 рабочих склада, которым тоже заплатят аж от 31 157 до 45 000 рублей и др.

Всего в списке департамента труда и занятости населения 163 рабочих специальности и 181 профессия служащих, уточнил «Вслух.ру».