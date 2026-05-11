В Тюменской области 11 мая потеплеет до +11 градусов

Сегодня в Тюмени потеплеет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 11 мая, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6...+11 градусов, местами +1...+6 градусов.

В Тюмени утром переменная облачность, ветер западный 4-9 метров в секунду и +4 градуса. Днем переменная облачность, ветер сменит направление на северо-западный и усилится до 6-13 метров в секунду, воздух прогреется до +7...+9 градусов. Вечером тоже переменная облачность, небольшой дождь, ветер снова западный 4-11 метров в секунду и +8 градусов.

В Тобольске сейчас переменная облачность, мокрый снег с дождем, ветер западный 5-9 метров в секунду и +3 градуса. Днем пасмурно, после обеда начнется небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, на термометрах +5...+7 градусов. Вечером дождь усилится, ветер снова западный 3-7 метров в секунду и +4 градуса.

В Ишиме весь день переменная облачность, днем и до вечера пройдет небольшой дождь. Сейчас +3 градуса, ветер северо-западный 6-11 градусов. Днем +5...+7 градусов, ветер сменится на западный 7-15 метров в секунду. Вечером +5 градусов, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.

В Ялуторовске утром солнечно, +4 градуса, ветер западный 4-8 метров в секунду. Днем облачно, +7...+11 градусов, ветер северо-западный 7-12 градусов. Вечером пасмурно, +8 градусов, ветер западный 2-7 метра в секунду. Без осадков.