В тюменской больнице детей реабилитируют с помощью VR-очков

Детский организм обладает уникальным потенциалом для восстановления благодаря высокой нейропластичности. Как отмечает заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов, реабилитация детей и взрослых имеет свои особенности.

У детей меньше сопутствующих хронических заболеваний, что позволяет достигать результатов быстрее. Для маленьких пациентов активно применяются элементы игры и виртуальной реальности — VR-очки и интерактивные программы превращают рутинные упражнения в захватывающий процесс.

Однако успех зависит не только от возраста и оборудования. Ключевым фактором для любого пациента является поддержка семьи. Врачи уверены: психологическая среда, созданная родственниками, определяет успех лечения на три четверти.

«Дети всегда более нейропластичны, там можно достичь более быстрой и эффективной результативности. Но важную роль играет и психологическая готовность близких. Еще Пирогов говорил, что три четверти успеха зависит от ухода и поддержки. Если пациент не хочет или отказывается — это основной задерживающий фактор. Убедить, что результат возможен — это первоочередная задача», — подчеркивает заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов.