Всего за один год в Тюмени в 2,5 раза вырос объем бронирования загородного жилья. Большая часть аренды места пришлась на март 2026 года. Срок бронирования увеличился на 1,1 день, а средняя стоимость аренды дачи за ночь стала более 8 тысяч рублей.

В пресс-службе технологической платформы «Авито путешествия» отметили тенденцию, что тюменцы чаще всего выбирают короткие поездки. Им интересен загородный формат отдыха и развлечений. Бронирование частных домов выросло на 19 процентов, а средняя цена составляет 10 тысяч 347 рублей. Гостевые дома стали снимать чаще на 8 процентов по средней цене более 8 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что, помимо загородной недвижимости, спросом стали пользоваться большие городские квартиры. Так, бронирование квартир с четырьмя и более комнатами выросло на 24 процента при средней стоимости за ночь в 5 тысяч 725 рублей. Обычно гости берут такие квартиры от двух дней, уточняет «Тюменская линия».