Самолеты из Ханты-Мансийска и Ноябрьска на Тюмень задерживаются на несколько часов

Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, сегодня, 10 мая, на несколько часов задержан прилет рейсов из Ханты-Мансийска (ХМАО) и Ноябрьска (ЯНАО).

Речь идет о рейсах авиакомпании «Ютэйр», чей борт должен был прилететь из Ханты-Мансийска в Тюмень еще утром - в 09:35. В итоге самолет ждут на посадку лишь в 20:35. Борт авиакомпании «Ямал» из Ноябрьска должен прилететь в Тюмень в 17:00, сейчас дата прибытия борта указана на 21:10. При этом глава Ноябрьска сообщил, что аэропорт города закрыт до 11 мая 10 утра.

Кроме того, из Тюмени не может вылететь борт все того же «Ютэйра». Он должен был отправиться в 10:10, но в итоге вылет перенесен на 21:15.

Причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия. Сегодня в окружной столице Югры дует штормовой ветер и идет ливень, который затопил улицы города. В Ноябрьске разыгралась снежная буря, которая парализовала дороги и работу аэропорта.