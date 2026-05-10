Тюмень улучшила позиции в рейтинге «Город России-2026»

Тюмень поднялась на седьмую строчку в рейтинге «Город России. Национальный выбор», набрав 13,2 тысячи голосов. Наш город имеет все шансы попасть в топ-5. Среди городов УрФО областная столица - безусловный лидер.

Екатеринбург находится на 19 месте, Ханты-Мансийск поднялся до 28 места, Челябинск числится на 35-м, Курган на 45-м, а Салехард на 51-м местах.

Тройку лидеров лучших городов России сейчас возглавляет Нальчик, Ставрополь, Саранск. Всего же в конкурсе бьются 87 городов России. Победителей объявят только 31 декабря 2026 года, поэтому у тюменцев достаточно времени, чтобы поддержать свою Тюмень. Для этого нужно зайти на страницу город-россии.рф, выбрать город, установить три картинки в вертикальном положении и подтвердить. Голосование бесплатное и без возрастных ограничений, пишет «Вслух.ру».