Полиция Тюменского района опять поймала подростка на питбайке

Госавтоинспекция Тюменской области продолжает мероприятия по контролю за передвижением подростков на питбайках и мототехнике. Несовершеннолетних на опасных видах транспорта ловят ежедневно, а родители юных нарушителей всегда говорят, что питбайк принадлежит им, либо, что они не знали о новой покупке своего ребенка.

Так, в селе Кулаково Тюменского района на питбайке был задержан 16-летний подросток. Водительского удостоверения у него не было. Юноша ехал на занятия в школу по селу, подвергаю людей опасности. Мать старшеклассника вызвали в школу для объяснений.

Полицейским мать заявила, что на ярком небольшом питбайке катается отец мальчика и она не знала, что он уехал на нем из дома в школу. Транспортное средство отправлено на специализированную стоянку.

В ведомстве напоминают: передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.