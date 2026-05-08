«Водопроводная ловушка»: жители СНТ под Тюменью собрали 17 млн рублей, но остались без воды и денег

Жители СНТ «Лаванда» под Тюменью оказались в «водопроводной ловушке»: они собрали более 17 миллионов рублей на строительство централизованного водопровода, но подрядчик исчез, а работы так и не были выполнены. Теперь садоводы остались и без воды, и без денег, а попытки вернуть средства через суд столкнулись с неожиданными трудностями, пишет «МегаТюмень».

В 2023 году жители СНТ решили провести водопровод. Подрядчик, представившийся как семейный бизнес Вершининых, убедил людей заключить договоры с ИП Кристины Вершининой. Каждый из 161 участника сдал в среднем по 110 тысяч рублей. Работы должны были завершиться к концу года, но подрядчик пропал, а трубы проложили лишь частично.

В суде выяснилось, что подпись на договорах не принадлежит Кристине Вершининой — это подтвердила экспертиза. По словам её адвоката, бывший муж Владимир мог пользоваться её ИП, печатью и счётом. Однако часть денег поступала на расчётный счёт ИП, а по одному из исков было заключено мировое соглашение о возврате средств.

Юрист пострадавших считает, что формальный подход суда не отражает сути дела: если деньги поступали на счёт и использовалась печать, предпринимательница не могла не знать о деятельности.

Для многих жителей, особенно пенсионеров и семей с детьми, отсутствие воды стало жизненной необходимостью. Колодезная вода плохого качества, а ближайшие колонки убрали. Люди вынуждены возить воду из города.

Пострадавшие обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Председатель СНТ подтверждает: подрядчик действовал от лица семейного бизнеса, а договоры заключались индивидуально. Сейчас часть жителей судится, часть надеется на резонанс и помощь правоохранительных органов.

«Нам не нужна роскошь. Нам нужна вода. Мы заплатили за неё свои деньги. Мы просто хотим, чтобы нас услышали», — говорят жители СНТ «Лаванда».