НовостиОбщество8 мая 2026 10:59

В День Победы в Тюмени введен «сухой закон»: где и как будет действовать запрет на алкоголь

Серафима Краснова
Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В День Победы, 9 мая, в Тюмени будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом напомнили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что нарушение запрета влечёт за собой административную ответственность, а также может стать основанием для приостановления деятельности торговой точки и изъятия продукции.

При этом запрет не распространяется на магазины беспошлинной торговли и рестораны. Напомним, аналогичный запрет будет действовать и в День последнего звонка, 26 мая.