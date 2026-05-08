В День Победы в Тюмени введен «сухой закон»: где и как будет действовать запрет на алкоголь

В Тюмени 9 мая введен запрет на продажу алкоголя.

В День Победы, 9 мая, в Тюмени будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом напомнили в городской администрации.

В мэрии уточнили, что нарушение запрета влечёт за собой административную ответственность, а также может стать основанием для приостановления деятельности торговой точки и изъятия продукции.

При этом запрет не распространяется на магазины беспошлинной торговли и рестораны. Напомним, аналогичный запрет будет действовать и в День последнего звонка, 26 мая.