В День Победы в Тюменской области ожидается резкое похолодание, снег и сильный ветер. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

По информации РСЧС Тюменской области, 9 мая жителей региона ждёт резкая смена погоды. В отдельных районах возможны дожди, а на севере — мокрый снег. Не исключено временное установление снежного покрова.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра: порывы достигнут 18–23 м/с. В самом Тюмени, по данным метеоролога Ильи Винштейна, похолодает до –2 градусов. Специалисты рекомендуют быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании праздничных мероприятий.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.