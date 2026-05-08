В Тюмени пройдет «Винная ярмарка России»: дегустации, мастер-классы и вина со всей страны. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 14 по 17 мая в Тюмени на набережной Туры состоится «Винная ярмарка России» — федеральный эногастрономический проект Роскачества. На ярмарке представят вина со всей страны — от южных регионов до территорий, которые редко ассоциируются с виноделием.

Гостей ждёт масштабная гастрономическая ярмарка под открытым небом: дегустации, фермерские продукты, мастер-классы и лекции от экспертов по выбору качественного вина. Посетители смогут попробовать разные стили российских вин, пообщаться с производителями и открыть для себя продукцию, которую сложно найти в обычных магазинах. Проект объединяет винодельни и фермерские хозяйства, создавая новую площадку для знакомства с отечественной продукцией и прямого диалога с производителями.

Ярмарка станет частью событийной повестки города и привлечёт как жителей, так и туристов.

«Роскачество» ставит задачу формировать устойчивый федеральный формат, способствующий развитию внутреннего туризма и укреплению брендов российских территорий через их гастрономическую идентичность», — отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.