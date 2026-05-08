Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала работает в Тюменской области в усиленном режиме в паводковый период

В сезон половодья энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала работают в усиленном режиме. Специалисты непрерывно отслеживают состояние электросетевых объектов в зонах возможного подтопления. Особое внимание уделяется профилактике подмыва опор линий электропередачи.

В Тюменской области находятся 16 переходов высоковольтных линий электропередачи через реки, общей протяжённостью более 10 км. В основном они пересекают Тобол, Иртыш, Туру. На некоторых участках ЛЭП длина пролета достигает 1,65 км, а высота опор – 76 м.

Энергетики в период паводка выполняют внеочередные осмотры подтопляемых участков с применением специальной техники и плавсредств. Подготовлены вездеходы для преодоления водных преград при выполнении аварийно-восстановительных работ. Они позволяют оперативно добираться до повреждённых участков в случаях заблокированных подъездных путей.

На трех ЛЭП 220 кВ, участвующих в схеме выдачи мощности Тюменской ТЭЦ - 2, в месте пересечения с рекой Тобол, организован круглосуточный мониторинг уровня воды. На участке, где ожидается самый большой разлив, установлена камера видеонаблюдения, с помощью которой ситуация отслеживается в реальном времени. Это позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки и снижать возможные риски для энергоинфраструктуры.