Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени на мосту Влюблённых снова появились журавли — один из самых пронзительных символов памяти о солдатах, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Каждый, кто проходит по мосту, невольно замедляет шаг: в сердце звучат строки Расула Гамзатова, а перед глазами оживают истории дедов и прадедов.

- Журавли на мосту — это не просто украшение, а живая традиция, объединяющая поколения. Для многих горожан этот образ стал символом надежды, скорби и вечной благодарности тем, кто отдал жизнь за Родину. С появлением журавлей мост вновь наполняется особым смыслом, напоминая о цене Победы и важности сохранения исторической памяти, - сообщили в тюменской мэрии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени было принято решение отказаться от праздничного фейерверка на 9 мая. Как сообщил глава города Максим Афанасьев, это сделано для обеспечения максимальной безопасности горожан, исходя из текущей оперативной обстановки.

