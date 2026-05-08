«Купил права за 120 тысяч»: в Тюменской области суд наказал мужчину за поддельное удостоверение

В Тюменской области наказали мужчину за покупку поддельных водительских прав.

Голышмановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Юрия Г. Он был признан виновным по части 3 ст. 327 УК РФ — использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права.

По версии следствия, в июне 2025 года мужчина, не желая сдавать экзамены в автошколе, нашёл в социальной сети «ВКонтакте» объявление о продаже водительских удостоверений. Он договорился о покупке документа за 120 тысяч рублей, оплатил его и получил фальшивое удостоверение через курьерскую службу. В январе 2026 года мужчина приобрёл автомобиль «Хонда Дамани» и начал ездить по поддельным правам.

- В феврале его остановили сотрудники ДПС на кольце автодороги «Тюмень-Омск». При проверке выяснилось, что удостоверение — подделка, а номер документа принадлежит другому человеку. Груздев признался, что купил права в интернете и не проходил обучение. В суде он полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на пять месяцев.

