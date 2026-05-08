В Тобольске мать отправили на исправительные работы за долг по алиментам в 500 тысяч

В Тобольске суд назначил 5 месяцев исправительных работ алиментщице.

Тобольский районный суд признал Светлану Г. виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неуплата алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка без уважительных причин, совершённая неоднократно.

По решению суда 2023 года женщина была обязана ежемесячно выплачивать алименты в размере одной четвертой от дохода на дочь, однако не платила. В мае 2025 года её уже привлекали к административному наказанию — 50 часов обязательных работ, но долг продолжал расти.

К 31 августа 2025 года сумма задолженности составила 576 631 рубль. Меры к погашению долга Светлана не принимала, вину признала. Суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Напомним, уголовная ответственность за неуплату алиментов по статье 157 УК РФ не зависит от конкретной суммы долга. Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ должны одновременно соблюдаться следующие условия: наличие судебного решения о взыскании алиментов (решения суда, судебного приказа, постановления о взыскании алиментов до вступления в силу решения суда или нотариально удостоверенного соглашения); невыплата алиментов в течение двух и более месяцев подряд после того, как лицо было подвергнуто административному наказанию по ч. 1 или ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ за аналогичное деяние; отсутствие уважительных причин для неуплаты.

Суд должен установить, что должник умышленно уклонялся от исполнения обязанности, имея реальную возможность платить алименты. Предупреждение должника об уголовной ответственности. Судебный пристав должен разъяснить должнику последствия дальнейшей неуплаты.

