Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

Ночью с 7 на 8 мая 2026 года в Ишиме загорелся знаменитый мясокомбинат. По предварительным данным, огонь охватил несколько цехов: колбасный, убойный, а также помещения с холодильным оборудованием.

На ликвидацию возгорания были стянуты силы нескольких пожарных частей города и района.

По данным Противопожарной службы региона, спасатели продолжают работать на месте происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет. Тушением огня занимаются не только Противопожарная служба, но и сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

- Пожар был локализован на площади 950 квадратных метров. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работу 31 сотрудник и 8 единиц техники областного управления МЧС России, - рассказали в ведомстве.

