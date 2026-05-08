После грозы в Тюменской области надолго установится фантастическая погода.

В ночь с субботы, 9 мая 2026 года, на воскресенье, 10 мая 2026 года, на Тюменскую область обрушится гроза. Местами по области прогнозируются порывы ветра до 18-23 м/с.

В соответствии с прогнозом сервиса после грозы в регионе резко похолодает. Так, дневная температура в Тюмени в воскресенье, 10 мая 2026 года, составит всего +7 градусов Цельсия, местами по области – до +5 градусов Цельсия.

По данным синоптиков, прохладная погода немного продержится в Тюменской области, и уже в следующую пятницу, 15 апреля 2026 года, ожидается потепление до +23 градусов Цельсия.

С15 по 21 мая 2026 года в регионе установится погода, которую можно назвать фантастической.

Дневная температура в указанный период будет держаться в пределах от +22 до +25 градусов Цельсия, а осадки не прогнозируются вовсе.