Две пары из Тюмени — Валентин Кучеренко и Алёна Шатрова, а также Арман Ароян и Ангелина Шипицина — прошли региональный и федеральный этапы отбора и этим летом примут участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» в Москве.

Валентин и Алёна познакомились в соцсетях в 2023 году. Он — ветеран СВО и участник патриотических проектов, она поддерживает его инициативы. Арман и Ангелина — одноклассники, вместе учились в медицинском университете и активно участвуют в общественной жизни.

8 июля пары вместе с молодожёнами со всей страны зарегистрируют брак в Национальном центре «Россия». Фестиваль объединяет семейные традиции, включает лекции, показы свадебных нарядов и торжественные шествия.

В 2025 году на нём одновременно поженились более 200 пар, а первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко было передано послание от главы государства.