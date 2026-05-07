Наказы исполняются, инициативы воплощаются

Это заслуга не только администрации города, депутатов, но и самих жителей. Тюменцы активно реализуют инициативные проекты, а также выступают с предложениями, которые становятся наказами для народных избранников. Эти два вопроса стали ключевыми в повестке апрельского заседания городской думы.

Исполнение наказов на контроле

Как отметил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Степан Киричук, наказы жителей находятся под постоянным контролем депутатов и администрации города. Мониторинг выполнения большинства мероприятий осуществляется в рамках муниципальных программ. Информация о реализации наказов регулярно предоставляется администрации, рассматривается на заседаниях комиссий и городской думы.

- Если говорить про статистику выполнения, 241 наказ исполнен полностью. 130 наказов находятся в стадии выполнения: предусмотрено финансирование, разработана проектно-сметная документация, отобраны объекты. 31 наказ планируется к исполнению в период до 2035 года. 372 вопроса не исполнены, в том числе те, которые невозможно выполнить. Причины неисполнения в том, что большинство объектов, которые требуют финансирования, проходят процедуру отбора и ранжирования или требуют наличия бюджетных средств, - рассказал Степан Киричук.

Большая часть наказов приходится на благоустройство и ЖКХ. Это самая актуальная сфера для жителей, на нее приходится более 50% всех предложений. Исполнено 122 наказа. На втором месте - дороги и общественный транспорт (около 25% наказов), исполнено 52. Помимо этого, жители интересуются вопросами питания, муниципальной собственности, социальной политики, экологии, общественной безопасности и другими.

В рамках работы по исполнению наказов построено 13 объектов дорожной сети, на 12 объектах проведено освещение. В части обеспечения безопасности дорожного движения выполнено обустройство лежачих полицейских и пешеходных переходов на шести объектах. Также благоустроено 34 дворовые территории и три общественных пространства, выполнены ремонт и благоустройство десяти объектов социальной инфраструктуры.

Как отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, наказы избирателей - приоритетная работа депутатов.

- Работа с наказами избирателей является серьезной задачей для депутатского корпуса. На начало работы восьмого созыва в Тюменской городской думе было утверждено 774 наказа. На данный момент отработано 47 процентов наказов. К концу года планируется достичь показателя в 51 процент исполненных наказов, - сказала она.

Светлана Иванова подчеркнула, что депутаты вкладывают в исполнение наказов не только бюджетные средства, но и свои личные, а также привлекают средства друзей, партнеров и товарищей.

- При утверждении бюджета мы детально рассматриваем наказы и стараемся включить их в целевые программы, так как они финансово ёмкие. Важно, чтобы наказы прошли ранжирование и вошли в целевые программы. Вопрос исполнения наказов остается на контроле, - добавила Светлана Иванова.

В свою очередь глава Тюмени Максим Афанасьев подчеркнул, что работа по исполнению наказов жителей города идет планомерно во всех сферах. Совместная работа администрации города и депутатов будет продолжаться.

Активность горожан на благо Тюмени

Большой вклад в преображение Тюмени вносят и сами горожане. Они объединяются в сообщества, чтобы принимать решения, получать финансирование на реализацию своих идей и контролировать их выполнение.

- Тюмень стала первым городом Российской Федерации, где была успешно апробирована и реализована модель инициативного бюджетирования. Мы идем по правильному пути. Пути, который способствует развитию гражданского общества и реальному учету мнения жителей, - отметил Степан Киричук.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается. Депутаты постоянно получают предложения по дальнейшему совершенствованию системы. Предложения рассматриваются на заседаниях комиссий и рабочих групп. После чего принимаются решения о внесении необходимых изменений.

- Этот вопрос не является закрытым, он находится в стадии активного развития и приносит замечательные результаты, - подчеркнул Степан Киричук.

Цифры говорят сами за себя. Ежегодно городской думой на эти цели выделяется 30 миллионов рублей. В 2021 году на конкурс поступило 16 проектов, а в 2025 году - уже 61 инициатива, из которых 15 лучших были реализованы. В 2026 году поступило 57 заявок. Большинство проектов связаны со спортом, просветительской деятельностью, экологией и патриотическим воспитанием.

Вовлекаются в отбор проектов и тюменцы. В 2021 году в голосовании участвовали 5000 человек. В 2025 году их число выросло до 69 тысяч.

- Тюмень считается местом зарождения инициативного проектирования, которое в 2021 году получило отражение на федеральном уровне. За все годы реализации программы было предложено 196 идей, из которых 74 были реализованы, - подчеркнула председатель городской думы Светлана Иванова.

Она добавила, что депутаты городской думы испытывают гордость за программу, поддерживают ее финансово, контролируют исполнение и помогают исполнительной власти в ее развитии.

Глава Тюмени Максим Афанасьев считает, что программа инициативного бюджетирования в Тюмени демонстрирует положительную динамику, высокую востребованность среди горожан и активно развивается, вовлекая всё больше жителей в жизнь города. Среди ярких примеров инициатив тюменцев он назвал бесплатные дружеские старты на 5 километров «5 верст». Изначально проект стартовал в Затюменском парке, но сейчас проводится и в других популярных городских локациях - в Гагаринском парке и Комарово-парке.