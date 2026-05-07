В Тюмени автомобиль сбил 9-летнюю самокатчицу на парковке ТЦ

Фото: ГАИ Тюменской области.

В среду, 6 мая, на парковке у торгового центра по Широтной улице, 112, в Тюмени произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Автомобиль Haval совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая ехала на самокате.

По предварительной информации, ребёнок выехал на парковку из-за торгового павильона, и 36-летняя женщина-водитель не успела среагировать и избежать столкновения. В результате происшествия школьница получила травму ноги. Обстоятельства ДТП выясняются автоинспекторами.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными на парковках, а родителям — о важности повторения с детьми правил дорожного движения. Особое внимание стоит уделить опасности внезапного выезда из-за препятствий, которые ограничивают обзор.

С приходом тепла в Тюменской области участились дорожно-транспортные происшествия с детьми, которые управляют механическими и электросамокатами, а также велосипедами. Особенно тревожная ситуация складывается в сёлах, где дети часто выезжают на дороги, по которым движется транспорт. В результате аварий травмы получают не только сами юные водители, но и пассажиры, и пешеходы. Родителей настоятельно просят провести с детьми беседы о правилах дорожного движения, уделив особое внимание участкам, где отсутствуют тротуары и велодорожки.

