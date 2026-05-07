В Тюмени резко похолодает до минуса.

Начало мая 2026 года радовало почти летней погодой: в среду, 6 мая, воздух прогрелся до +20 °C, в четверг, 7 мая – до +24 °C. Однако уже с пятницы начнется резкое похолодание, согласно прогнозу синоптиков.

В пятницу, 8 мая, температура воздуха опустится до +25 °C – это еще относительно тепло. В субботу, 9 мая, столбики термометров покажут не выше +21 °C. Резкий спад ожидается в воскресенье, 10 мая – всего +14 °C. В понедельник, 11 мая, похолодает до +8 °C. Самым холодным днем станет вторник, 12 мая. Воздух прогреется лишь до +10 °C днем, а ночью возможны заморозки до -1 °C.

В среду, 13 мая, в Тюмени и области температура останется низкой – до +13 °C. Начиная с четверга, 14 мая, начнется постепенное потепление – до +20 °C. В пятницу, 15 мая – также +20 °C.