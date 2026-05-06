Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В конном клубе под Тюменью, что расположен в селе Луговое, в конце апреля произошел страшный пожар. 28 апреля на территории клуба загорелась хозяйственная постройка на улице Береговая. Когда спасатели приехали на место происшествия, они наблюдали открытое горения хозпостроек, где проживали лошади, также вспыхнуло сено. Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, его площадь составила свыше 500 квадратных метров.

Сотрудники конного клуба продемонстрировали последствия пожара и как восстанавливают разрушения.

«На месте, где ещё недавно был пепел и боль, теперь стоят первые блоки отремонтированной стены. Мы купили цемент - его уже замешали, арматуру - она крепко усилила стены, блоки - и уже отреставрировали ими левую часть пострадавшей стены….Но путь ещё не окончен. Впереди - кладка следующих рядов, кровля, утепление и многое другое», - рассказали сотрудники клуба.

По словам работников, огонь на конюшне распространился стремительно, лошадей удалось эвакуировать. В Главном управлении МЧС о человеческих и четвероногих жертвах пожара не сообщали. Однако, сами сотрудники клуба намекают, что в огне пострадали их хвостатые подопечные.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников лошадей удалось эвакуировать, сейчас они в безопасности, но, к сожалению, без жертв не обошлось.Сейчас мы изо всех сил стараемся устранить последствия случившегося, но масштаб работы огромен. Каждый из нас переживает эту беду глубоко в сердце: конюшня — это наш дом, наполненный теплом, дружбой, доверием и безграничной любовью к лошадям», - говорят работники конюшни.

В ближайшее время на территории конного клуба восстановят электроснабжение, большая часть проводки пострадала из-за возгорания. Также специалистам предстоит масштабная работа по восстановлению пострадавшей части конюшни: закупка стройматериалов, ремонт конструкций, обустройство помещений.

В Главном управлении МЧС по Тюменской области заявили, что причины возгорания устанавливают дознаватели.

