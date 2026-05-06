Тюменские туристы застряли в Анталье из-за переноса рейса на сутки.

Тюменские туристы не могут вернуться домой из Антальи. Рейс ЮТ812, который должен был вылететь ещё 5 мая, так и не поднялся в воздух. По последним данным, вылет перенесли на сутки и больше.

В авиакомпании сообщили, что задержка произошла по техническим причинам, однако подробности не раскрываются. Пассажирам посоветовали обращаться за информацией к операторам службы поддержки или к представителю Utair в аэропорту вылета.

Стоит отметить, что Utair только начал выполнять рейсы из Тюмени в Турцию. Пока самолёт летает один раз в неделю, но с 5 июня количество рейсов увеличится до двух.