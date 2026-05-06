Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 11:46

Тюменские туристы застряли в Анталье из-за переноса рейса на сутки

Пассажирам посоветовали обращаться за информацией к операторам службы поддержки
Серафима Краснова
Тюменские туристы застряли в Анталье из-за переноса рейса на сутки.

Тюменские туристы застряли в Анталье из-за переноса рейса на сутки.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменские туристы не могут вернуться домой из Антальи. Рейс ЮТ812, который должен был вылететь ещё 5 мая, так и не поднялся в воздух. По последним данным, вылет перенесли на сутки и больше.

В авиакомпании сообщили, что задержка произошла по техническим причинам, однако подробности не раскрываются. Пассажирам посоветовали обращаться за информацией к операторам службы поддержки или к представителю Utair в аэропорту вылета.

Стоит отметить, что Utair только начал выполнять рейсы из Тюмени в Турцию. Пока самолёт летает один раз в неделю, но с 5 июня количество рейсов увеличится до двух.