Фото: ДПСО «Авангард».

В Тюмени объявили срочные поиски 10-летнего ребенка. Савелий Сучков пропал в Ленинском округе города во вторник, 5 мая. Поисками школьника занимаются волонтеры и полиция. Мальчик может находиться в любой части города, считают активисты.

Приметы Савелия: ростом 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы и глаза светлые. На момент пропажи ребенок был одет в белый свитер, черные брюки и черные кроссовки.

Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавшего, а так же если располагаете информацией о мальчике, тюменцев просят звонить инфогру поиска Наталье «Белка» 89220478461, на горячую линию поискового отряда 8(922)0020112 или 112.

Напомним, в Тюменской области пропал ребенок с пирсингом. Софья Кунгурова 5 мая перестала выходить на связь с родителями. 14-летний подросток последний раз видели возле деревни Патрушева.