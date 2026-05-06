Грозы и шквалистый ветер: МЧС объявило штормовое предупреждение в Тюменской области

Главное управление МЧС России по Тюменской области объявило штормовое предупреждение на 7 мая.

По данным синоптиков, в регионе будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °C, днём поднимется до +21…+26 °C. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный, его скорость ночью будет достигать 9 м/с, а днём — 12 м/с, с порывами до 17 м/с.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности. На дорогах рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. При ухудшении видимости следует съехать на обочину и включить аварийную сигнализацию.

Тюменцам советуют ограничить выход на улицу, держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов, а также не оставлять без присмотра детей и пожилых людей. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.