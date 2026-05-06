«Минута молчания» на главном перекрестке: в Тюмени 9 мая остановят движение в память о павших

9 мая в 18:55 на пересечении улиц Республики и Мельникайте в Тюмени состоится акция «Минута молчания», посвящённая памяти погибших в Великой Отечественной войне. Организатором выступает региональное отделение «Молодой Гвардии».

В течение одной минуты движение транспорта на перекрёстке будет полностью остановлено. В это время в радиоэфире и через уличные колонки прозвучит метроном, а на городских экранах покажут кадры, посвящённые подвигу советского народа.

К акции могут присоединиться все желающие — пешеходы, водители и жители города. Автолюбители смогут услышать метроном, включив радиостанцию «Диполь FM» на частоте 105,6 FM.

Ожидается, что участие в мероприятии примут около 1000 человек. Акция «Минута молчания» традиционно проходит по всей стране в 18:55 — в это время страна вспоминает всех, кто не вернулся с войны.