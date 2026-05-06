В Тюмени безымянной улице хотят присвоить имя героя СВО

Фото: администрация Тюмени.

На очередном заседании комиссии по топонимике в Тюмени будет рассмотрено предложение о присвоении безымянной улице в микрорайоне «Березняковский» имени Михаила Владимировича Кадочникова — участника специальной военной операции, посмертно награждённого орденом Мужества.

- Инициатива исходит от депутата Тюменской городской думы Николая Моисеева. В случае одобрения объект получит официальное наименование: улица Михаила Кадочникова. Жители города, желающие выразить своё мнение по этому вопросу, могут обратиться в комиссию письменно или устно, - сообщили в тюменской мэрии.

Срок приёма мнений — до 20 мая 2026 года.