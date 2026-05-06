НовостиОбщество6 мая 2026 6:34

В Тюменской области — почти 2,5 тысячи укусов клещей: есть случаи энцефалита и боррелиоза

Серафима Краснова
В Тюменской области с начала сезона зарегистрировано уже 2 547 случаев присасывания клещей, из них 642 — среди детей. По данным Роспотребнадзора, подтверждено 2 случая боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита. Сейчас против клещевого энцефалита привито 99 020 человек.

Проведена обработка от клещей на площади более 2 100 гектаров — в том числе на кладбищах, в парках, у школ и больниц. Лабораторные исследования показали: вирус клещевого энцефалита обнаружен в 6 из 490 исследованных клещей, а возбудитель боррелиоза — в 116.

Случаи укусов зафиксированы во всех районах области. Медики напоминают: при присасывании клеща нужно сразу же обращаться за помощью.