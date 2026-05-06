Названа дата майского снегопада в Тюменской области.

Погода готовит тюменцам неожиданный сюрприз в последний весенний месяц – в регионе посреди мая пойдет сильный снег.

Как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», непогода придет с северо-запада и обрушится на регион ночью на понедельник, 11 мая 2026 года. К трем часам ночи пурга накроет северную половину Тюменской области, причем ожидается, что осадки будут обильными – местами за три часа выпадет до 5 см снега. Температура воздуха к этому часу будет находиться на уровне около ноля градусов Цельсия.

С приближением утра циклон будет двигаться в сторону Тюмени и достигнет города примерно к 10 часам утра. Однако снег в городе будет совсем небольшим и почти сразу перейдет в дождь, а температура в городе на этот час составит +3 градуса.

После этого в регионе несколько дней продержится довольно прохладная погода с дневной температурой в диапазоне от +7 до +10 градусов. Потепление ожидается с субботы, 16 мая.