«Бег памяти»: в День Победы по Тюмени пронесется традиционная эстафета

9 мая в Тюмени состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13:30 у музея «Городская Дума». Регистрация команд начнётся в 12:30.

Старт забегов будет дан в несколько этапов: 14:00 — первая группа; 14:18 — вторая, третья, четвёртая и шестая группы; 14:38 — пятая группа.

Маршрут эстафеты пролегает по улице Ленина до улицы Кирова и обратно. В соревнованиях примут участие команды школьников, студентов ссузов и вузов, представители предприятий и организаций города, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Участникам предстоит преодолеть 10 этапов общей протяжённостью 3460 метров. Для участия необходимо заполнить заявку и отправить её до 6 мая на электронную почту.