Тюменских младенцев стали называть в честь «ангела милосердия».

Во вторник, 5 мая 2026 года, реестр ЗАГС обновил данные о популярных и редких именах в России, включая Тюменскую область. Среди редких имен для девочек можно заметить имя Тереза, которое носила главный символ милосердия и служения бедным – мать Тереза* – в миру Агнес Гондже Бояджиу.

Также это имя принадлежало Терезе Мэй – британский политик, Терезе – Тенг - одна из популярных азиатских поп-певиц и другим.

Кроме славы в обществе имя Тереза получило обширную популярность в Голливуде – Тереза Палмер, актриса которая снималась в различных известных фильмах.

Новорожденных младенцев в Тюменской области нарекали и другими редкими именами – Эльнара, Альсия, Жасмина и Эллайла. В аналогичном мужском перечне фигурируют имена Юнис, Герасим, Исмоил и Арсэн. Также в списке редких имен для младенцев мужского пола значится Афанасий – исконно – христианское имя, в древности родители называли так сыновей, чтобы с рождения даровать ребёнку жизненную силу и стойкость.

Стоит отметить, что среди популярных имен для новорожденных в Тюменской области наблюдается стабильность: в списке женских лидирует Анна, а мужских – Михаил.

Напомним, что в Тюмени работает беби-бокс – специальное безопасное место, где женщина может анонимно оставить новорождённого ребёнка, не боясь уголовной ответственности. Устройство находится в здании детского стационара областной клинической больницы № 2 по адресу: улица Мельникайте, 75, корпус 2.

Мать Тереза - это католическая монахиня, основательница конгрегации «Миссионерки любви», лауреат Нобелевской премии мира. Известна как символ милосердия и служения бедным.