Фото: ГАИ Тюменской области.

Вечером 4 мая на 217-м километре федеральной трассы Тюмень–Омск, под Голышманово, пьяная молодая девушка без водительских прав устроила ДТП с двумя фурами.

Всё началось с того, что водитель «ВАЗ-21074» попытался скрыться от сотрудников ДПС: он дважды выпрыгивал из машины и убегал в поле. Пока инспекторы занимались его задержанием, за руль «семёрки» села его пассажирка. Девушка, будучи пьяной, не справилась с управлением и на полном ходу врезалась в два стоящих на обочине грузовика.

К счастью, сама автомобилистка не пострадала. Обстоятельства происшествия выясняются.