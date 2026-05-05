В Тюмени уровень воды в Туре превысил критическую отметку

В Тюмени уровень воды в реке Тура превысил критическую отметку и продолжает расти. По данным на 5 мая, он составил 653 сантиметра над нулём гидропоста, что на 5 сантиметров больше, чем сутки назад.

Показатель выше 650 см считается критическим и требует особого внимания со стороны экстренных служб. Для сравнения: абсолютный исторический максимум был зафиксирован 12 мая 2016 года — тогда вода поднялась до 868 сантиметров.

В городе уже наблюдаются последствия паводка — первый ярус набережной затоплен, доступ к нему ограничен ограждениями. При этом сама набережная была спроектирована с учётом возможных разливов Туры, поэтому гранитным конструкциям вода не угрожает.