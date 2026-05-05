Ревнивый житель Тюменской области душил сожительницу и угрожал убийством

В дежурную часть отдела полиции Заводоуковского округа обратилась жительница села Колесниково. Она сообщила, что ей угрожал убийством сожитель.

Участковый уполномоченный задержал подозреваемого — 43-летнего ранее судимого мужчину. По его словам, в день происшествия они вместе распивали алкоголь. Между ними возникла ссора из-за ревности.

- В порыве эмоций мужчина схватил женщину за шею, начал душить и высказывать угрозы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), - рассказали в тюменской полиции.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.