Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2026 4:47

В Тюменской области суд наказал пьяного водителя: штраф, лишение прав и конфискация авто

Житель Тюменской области остался без машины, денег и прав из-за пьяной езды
Серафима Краснова
В Тюменской области суд наказал пьяного водителя: штраф, лишение прав и конфискация авто.

В Тюменской области суд наказал пьяного водителя: штраф, лишение прав и конфискация авто.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Житель Тюменской области остался без машины, денег и прав из-за пьяной езды. Абатский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Александра И., его обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за аналогичное нарушение.

Автолюбителя остановили автоинспекторы 29 июня 2025 года, он находился за рулем «LADA LARGUS». Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови — 1,405 мл/л.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 124 тысяч рублей и лишил водительских прав на 2,5 года. Кроме того, автомобиль нарушителя был конфискован и обращён в доход государства.