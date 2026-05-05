В Тюменской области суд наказал пьяного водителя: штраф, лишение прав и конфискация авто.

Житель Тюменской области остался без машины, денег и прав из-за пьяной езды. Абатский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Александра И., его обвиняли в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за аналогичное нарушение.

Автолюбителя остановили автоинспекторы 29 июня 2025 года, он находился за рулем «LADA LARGUS». Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови — 1,405 мл/л.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 124 тысяч рублей и лишил водительских прав на 2,5 года. Кроме того, автомобиль нарушителя был конфискован и обращён в доход государства.