Жителя Тюменской области отправили на работу за побои женщине

В Тюменской области суд отправил дебошира на обязательные работы за толчок и удар по женщине.

Уватский районный суд признал 31-летнего тюменца Александра В. виновным в насилии над человеком. Мужчину приговорили к 120 часам обязательных работ.

По версии следствия, 19 ноября 2025 года пьяный житель Тюменской области во время ссоры с женщиной нанёс ей удар ладонью по плечу, а затем толкнул, из-за чего она упала на землю. Ранее он уже был судим и имел административное наказание за нанесение побоев.

В суде мужчина полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Учитывая все обстоятельства дела, ему назначили максимально строгое наказание, предусмотренное для данного состава преступления.