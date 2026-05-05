НовостиОбщество5 мая 2026 4:28

В Тюмени завершили отопительный сезон: УСТЭК начинает подготовку к следующей зимефото

В Тюмени объявили окончание отопительного сезона
Серафима Краснова
В Тюмени завершили отопительный сезон: УСТЭК начинает подготовку к следующей зиме.

В Тюмени завершили отопительный сезон: УСТЭК начинает подготовку к следующей зиме.

В Тюмени официально завершается отопительный период 2025–2026 годов. В соответствии с постановлением городской администрации специалисты АО «УСТЭК» переводят оборудование на летний режим работы.

Сразу после окончания подачи тепла стартует масштабная подготовка к следующему отопительному сезону. Ключевым этапом станут гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, которые начнутся 19 мая.

В рамках подготовки на теплоэлектроцентралях изменят параметры для производства энергии только для горячего водоснабжения, а часть котельных будет остановлена на обслуживание. График летних отключений горячей воды размещён на официальном сайте компании, но в него могут вноситься изменения.