В Тюмени завершили отопительный сезон: УСТЭК начинает подготовку к следующей зиме.

В Тюмени официально завершается отопительный период 2025–2026 годов. В соответствии с постановлением городской администрации специалисты АО «УСТЭК» переводят оборудование на летний режим работы.

Сразу после окончания подачи тепла стартует масштабная подготовка к следующему отопительному сезону. Ключевым этапом станут гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, которые начнутся 19 мая.

В рамках подготовки на теплоэлектроцентралях изменят параметры для производства энергии только для горячего водоснабжения, а часть котельных будет остановлена на обслуживание. График летних отключений горячей воды размещён на официальном сайте компании, но в него могут вноситься изменения.