В Тюмени уровень воды в Туре близок к критической отметке

В Тюмени продолжает расти уровень воды в реке Туре. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 4 мая, вода поднялась до 648 сантиметров, что всего на 2 сантиметра ниже критического порога в 650 сантиметров, при котором объявляется режим повышенной готовности.

За последние сутки уровень воды увеличился на 5 сантиметров. Если динамика сохранится, река может преодолеть опасную отметку уже в ближайшие сутки. Текущие показатели значительно превышают средние многолетние значения для начала мая и приближаются к уровням, наблюдавшимся в годы крупных паводков.

Для сравнения: абсолютный рекорд уровня воды в Туре был зафиксирован 12 мая 2016 года и составил 868 сантиметров. Тогда в регионе произошло серьёзное наводнение. Власти и экстренные службы продолжают мониторинг ситуации.