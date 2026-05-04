В Солнечном Сургутского района завершилась спартакиада муниципальных служащих

Фото: администрация Сургутского района

В культурно-досуговом центре Солнечного завершилась XV спартакиада муниципальных служащих – традиционное для муниципалитета мероприятие. Победители получили награды из рук главы Сургутского района Андрея Трубецкого. По его словам, для опытных специалистов и новых сотрудников участие в спартакиаде – это возможность проявить себя в командной работе и ближе познакомиться с коллегами.

- В этом году в соревнованиях приняли участие семь сборных, сформированных из представителей администраций района и поселений. Всего около 100 человек, - рассказал Андрей Трубецкой. – Участники соревновались в дартсе, настольном теннисе, волейболе, бильярде и плавании, также прошла спортивная эстафета.

Как сообщил глава Сургутского района, по итогам этапа сформируют сборную муниципалитета, которая представит его на окружной Спартакиаде работников органов местного управления.

Проведение спартакиады муниципальных служащих – часть системной работы Сургутского района по развитию массового спорта. Ежегодно здесь проходит около тысячи спортивных мероприятий для жителей разных возрастов и уровней подготовки.

