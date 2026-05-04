В эфире стартовала новая серия популярного шоу, где знаменитости столкнулись с чередой экстремальных испытаний и личными драмами. В первом туре участникам предстояло закатить круглые предметы в отверстия на столе. Быстрее всех справились Артём Качер и Миша Марвин, сразу отправившись за денежным призом.

Дина и Арина Аверины пришли вторыми и, по правилам, вернули на старт красную команду — Олега Еропкина и Инстасамку, что вызвало недовольство последних. Кульминацией дня стало испытание на кухне: звёзды должны были приготовить огромный национальный шар из теста. Задание обернулось катастрофой — тесто пригорало, лопалось, а участники страдали от ожогов и брызг масла.

Для тобольской певицы Инстасамки это стало последней каплей: она расплакалась и призналась мужу, что хочет домой. Олег пообещал «устранить» всех соперников ради её улыбки. В следующем туре сёстры Аверины снова блеснули, а Инстасамка и Олег финишировали последними. Вечером эмоции накалились: Инстасамка призналась, что мстила Ирине Безруковой за прошлые обиды, но после откровенного разговора актрисы помирились.

Второй день испытаний оказался ещё тяжелее: велопрогулка над пропастью и прыжки с тарзанки выявили лидеров, а в состязании на пляже сёстры Аверины вновь показали чемпионский характер. В итоге Инстасамка и Олег, исчерпав силы, выбыли из борьбы и покинули проект.