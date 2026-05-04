«Кубок Победы» отправляется в Верхнюю Пышму

Фото: Иван Горбунов.

Победителем V межрегионального детского футбольного турнира стала команда из Верхней Пышмы — «Уральские львы». Соревнования прошли с 30 апреля по 3 мая в футбольном центре «Дерби» и объединили 10 команд из Тюмени, Омска, Верхней Пышмы и Копейска. За четыре игровых дня юные спортсмены провели 20 матчей.

Как проходил турнир

С первых игр команды задали высокий темп. Открывающая встреча завершилась победой «Дерби Белые» (Тюмень) над «Юниором» из Копейска, после чего борьба за лидерство быстро обострилась. В числе главных претендентов на победу на старте выделялись «Спартак» (Тюмень) и «Динамо» (Омск), регулярно меняясь на верхних строчках таблицы.

К середине турнира расстановка сил стала очевиднее: «Уральские львы» возглавили группу А, а «Star Junior» (Омск) — группу Б. Именно эти команды во многом определили ход решающей стадии.

С каждым днём матчи становились всё более напряжёнными и зрелищными — команды играли быстрее, точнее и слаженнее. Трибуны активно поддерживали игроков, создавая атмосферу настоящего футбольного праздника.

В финальных матчах «Уральские львы» подтвердили своё лидерство и завоевали главный трофей турнира. Серебряные медали достались «Дерби Белые» (Тюмень), уступившим в финале со счётом 2:6. Третье место занял «Star Junior» (Омск), четвёртым стало омское «Динамо».

Лучшими по итогам турнира признаны:

- Степан Жалейко («Дерби Белые») — лучший игрок

- Антон Черняев («Star Junior») — лучший бомбардир

- Глеб Круглов («Уральские львы») — лучший вратарь

Праздник футбола для всех участников

Все участники турнира не остались без внимания: каждому юному футболисту вручили памятные подарки от партнёров соревнований — сети кондитерских-пекарен «Бисквитный двор», компании «Мартин», центра остеопатической помощи «Остео» и российского производителя средств защиты растений «АгроПартнёр», которые подготовили для ребят приятные и полезные сюрпризы.

– Поздравляю вас с успешным завершением турнира. Вы показали настоящий мужской характер, борьбу до последней минуты, помощь товарищам, уважение к соперникам. Пусть этот турнир вам запомнится не только цифрами на табло, но и яркими воспоминаниями о вашей команде. Вы уже победители, потому что вы выбрали спорт, дисциплину и честную игру. Желаю вам много ярких побед и движения только вперед, - поздравил участников на поле представитель Тюменской региональной общественной организации и участников СВО «Держава» Евгений Валерьевич Квашнин.

К участникам также обратился мастер спорта по футболу, бывший игрок ФК «Геолог», тренер центра спортивной подготовки ФК «Тюмень» Сергей Анатольевич Никифоров: – Ребята, хочу пожелать вам любить футбол, играть в футбол честно и без травм. Здоровья вам и с наступающим Днем Победы, - обратился он к участникам турнира.

Турнир завершился в тёплой и по-настоящему дружелюбной атмосфере, подарив участникам и зрителям множество ярких и запоминающихся эмоций, а также вдохновив юных футболистов и их болельщиков вновь встретиться на поле и продолжить спортивную борьбу.