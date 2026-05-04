Жители Тюмени массово жалуются на запах газа в городе

Сообщения о запахе газа начали поступать и из разных частей города Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Тюмени встревожены — в разных районах города ощущается сильный запах газа. Первыми тревогу забили дачники на Московском тракте: они предположили, что проблема локальная и связана с чьим то участком. Но вскоре стало ясно: ситуация выходит за пределы СНТ.

Сообщения о запахе газа начали поступать и из других частей города. Жители района Дома Обороны подтвердили, что чувствуют характерный запах. Не обошла проблема и центр Тюмени: сотрудники офисов сначала думали, что источник — внутри здания, но вскоре поняли: запах распространился по всему городу. Аналогичная ситуация сложилась и на Червишевском тракте.

В местных чатах горожане обращаются друг к другу за разъяснениями в соцсетях и мессенджерах, пытаясь понять, насколько серьёзна ситуация и что предпринимают ответственные службы.

«Комсомольская правда — Тюмень» направила запросы в профильные ведомства и ожидает официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Добавлено в 13.10

Как сообщили изданию «Комсомольская правда — Тюмень» в аварийно-диспетчерской службы ООО «Газпром межрегионгаз Север», определить источник запаха не удалось:

– Мы объехали все наши газопроводы, все работает в штатном режиме. Все сети в рабочем состоянии, утечек нет.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.